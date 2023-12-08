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التيار يُخلي مسؤوليته من استهداف السفارة الامريكية: حرب انتخابية فاسدة

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بغداد - ياسين صفوان - وقال وزير القائد في منشور على صفحته الرسمية اطلعت الخليج 365 عليه، انه "حماية السفارات من ضمن واجبات الحكومة ان وجدت ولو كان التيار من استهدف سفارتكم الحبيبة لاعلن ذلك وله الشرف".

وأضاف: "الا انهم لا يقولون قولا ولا يفعلون فعلا الا بعد مراجعتنا".


وأشار وزير القائد الى، انه "بل وكل ما يحدث من اعمال تستهدف لوحات الفاسدين انها حرب انتخابية فاسدة بين الفاسدين".

وأوضح: "ولتعلموا ان صمتنا لن يدوم، اذا عدتم لاكاذيبكم ونفاقكم".

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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