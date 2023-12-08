انت الان تتابع خبر التيار يُخلي مسؤوليته من استهداف السفارة الامريكية: حرب انتخابية فاسدة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال وزير القائد في منشور على صفحته الرسمية اطلعت الخليج 365 عليه، انه "حماية السفارات من ضمن واجبات الحكومة ان وجدت ولو كان التيار من استهدف سفارتكم الحبيبة لاعلن ذلك وله الشرف".

وأضاف: "الا انهم لا يقولون قولا ولا يفعلون فعلا الا بعد مراجعتنا".



وأشار وزير القائد الى، انه "بل وكل ما يحدث من اعمال تستهدف لوحات الفاسدين انها حرب انتخابية فاسدة بين الفاسدين".

وأوضح: "ولتعلموا ان صمتنا لن يدوم، اذا عدتم لاكاذيبكم ونفاقكم".