انت الان تتابع خبر السوداني يتلقى اتصالاً من وزير الدفاع الأمريكي.. هذا ما جاء فيه والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء ذكر في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الأخير "تلقى، ليلة أمس الجمعة، اتصالاً هاتفياً من وزير دفاع الولايات المتحدة الأمريكية لويد أوستن"، مبينا انه "جرى خلال الاتصال، بحث علاقات التعاون الثنائي في المجالات الأمنية، وسبل تطويرها بين البلدين لمواجهة مختلف التحديات".وتطرق الاتصال إلى الهجمات الأخيرة التي استهدفت مقرّ السفارة الأمريكية في العاصمة بغداد، وأهمية الحدّ منها؛ لما تشكله من تقويض لسيادة العراق واستقراره، بحسب البيان.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، خلال الاتصال، التزام الحكومة بحماية البعثات الدبلوماسية والعاملين ضمن بعثة التحالف الدولي ومنشآته، وأنّ الأجهزة الأمنية قادرة على ملاحقة وكشف المتورطين بهذه الاعتداءات، أياً كانوا، محذراً في الوقت نفسه من الردّ المباشر بدون موافقة الحكومة وأهمية عدم تكرار ما حصل من اعتداء في جرف النصر.

من جانبه، رحب وزير الدفاع الأمريكي بموقف الحكومة العراقية، وإدانتها الهجمات التي استهدفت السفارة الأمريكية في العراق، وإجراءاتها لملاحقة مرتكبيها، مؤكداً أنّ مثل هذه الأعمال تهدد الأمن الداخلي للعراق، وفقا للبيان.

