انت الان تتابع خبر دعا الى المشاركة الفاعلة.. رئيس الجمهورية يتحدث عن "شوائب" الانتخابات السابقة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال رشيد في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "الانتخابات استحقاق دستوري لترسيخ مبادئ الديمقراطية، والوسيلة الأهم للتداول السلمي للسلطة، ولتعبير المواطنين عن إرادتهم الحرة".

وأضاف، "إذا كان لبعض الانتخابات السابقة أن شابتها شائبة هنا أو هناك، فهذا مما يحصل في كثير من العمليات الانتخابية في كثير من دول الديمقراطية الراسخة، وهذا مما يمكن معالجته والتخلص منه بممارسة المواطن لحقه الانتخابي وبمراقبة الشعب لأداء مختلف السلطات".



وحث رئيس الجمهورية، المواطنين على المشاركة الفاعلة والحيوية في هذا الاستحقاق الانتخابي من أجل خدمة أفضل ومدن أكثر عمراناً وحياة ألطف يستحقها العراقيون.

كما حث، المعنيين بإدارة العملية الانتخابية على مواصلة الجهود اللازمة من أجل تحقيق عملية انتخابية ناجحة تحترم إرادة الناخبين وتضمن العدالة والمساواة والتقيد بمبادئ الدستور والقوانين.

وفي مايلي نص بيان رئيس الجمهورية:



"بسم الله الرحمن الرحيم

يحلُّ علينا بعد أيام قليلة استحقاق انتخابي مهم، حيث يتوجه شعبنا لصناديق الانتخاب من أجل انتخاب ممثليهم في مجالس المحافظات.

هذا الاستحقاق هو ترسيخ دستوري لمبادئ الديمقراطية، والانتخابات هي الوسيلة الديمقراطية الأهم للتداول السلمي للسلطة، ولتعبير المواطنين عن إرادتهم الحرة.

ربما تأخرت انتخابات مجالس المحافظات، وهذا ما لا نتمناه، إلا أن انتخاب هذه المجالس مهم جداً خصوصا في هذه الفترة التي تتواصل فيها جهود الحكومة من أجل البناء والإعمار وتقديم مختلف الخدمات التي يحتاج إليها المواطن وتحتاجها مدننا العزيزة.

سنمضي جميعا لانتخاب مجالس المحافظات.

وأحث اليوم أبناء شعبنا الكريم من أجل الخروج للمشاركة الفاعلة والحيوية في هذا الاستحقاق الانتخابي.

وإذا كان لبعض الانتخابات السابقة أن شابتها شائبة هنا أو هناك، فهذا مما يحصل في كثير من العمليات الانتخابية في كثير من دول الديمقراطية الراسخة، وهذا مما يمكن معالجته والتخلص منه بممارسة المواطن لحقه الانتخابي وبمراقبة الشعب لأداء مختلف السلطات.

من هنا نحث كل مَن له حق التصويت على المشاركة الفاعلة لاختيار أعضاء مجالس المحافظات من أجل خدمة أفضل ومدن أكثر عمراناً وحياة ألطف يستحقها العراقيون.

ومن هنا أيضاً أهيب بكل المعنيين بإدارة العملية الانتخابية لمواصلة الجهود اللازمة من أجل تحقيق عملية انتخابية ناجحة تحترم إرادة الناخبين وتضمن العدالة والمساواة والتقيد بمبادئ الدستور والقوانين.

تمنياتي بالتوفيق للجميع، وبالنجاح في انتخاب من يمثلون إرادة الشعب في بناء دولة ديمقراطية حرة وكريمة وعادلة مع الجميع.

لننتخب من أجل ترسيخ الديمقراطية.

ولننتخب من أجل تعزيز حركة البناء والإعمار الجارية في البلاد.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

د. عبد اللطيف جمال رشيد

رئيس الجمهورية"

