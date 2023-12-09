انت الان تتابع خبر بالأرقام.. ارتفاع ضحايا الهجوم الإسرائيلي على غزة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتشير تقديرات حركة حماس التي تدير قطاع غزة منذ عام 2007، إلى أن العدد الحقيقي للقتلى والجرحى أعلى بكثير، مع عجز طواقم الإسعاف والمنظمات غير الحكومية الأجنبية عن الوصول إلى جميع المناطق التي تعرضت للقصف لانتشال الضحايا من تحت الأنقاض.ودخلت الحرب على غزة يومها الـ63، حيث تواصل القوات الإسرائيلية قصفها لمدن ومحافظات القطاع، ولا سيما مدينة خان يونس جنوبا، وسط مخاوف من كارثة إنسانية أعمق.

من جهة أخرى تشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر.

