انت الان تتابع خبر النقل تعلن إعادة طائرة الى الخدمة بعد عملية صيانة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي لوزارة النقل، في بيان، إن "الطائرة Airbus 320-214 صاحبة علامة التسجيل YI-ARD التابعة لشركة الخطوط الجوية العراقية، وصلت اليوم الى مطار بغداد الدولي، قادمة من مطار القاهرة الدولي بعد إنجاز أعمال الصيانة عليها، والتي شملت عملية تركيب عدّة هبوط (landing gear) التي كانت سبباً في توقفها عن الخدمة".وأضاف البيان، أن "عملية الصيانة تمت بمتابعة حثيثة من قبل وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، وبالتعاون مع شركة مصر للطيران"، مؤكداً أنها "أنجزت بوقت قياسي".

واشار البيان الى "انضمام الطائرة الى أسطول الناقل الوطني لتنفيذ الرحلات خلال الأيام القليلة المقبلة بعد استكمال الإجراءات الأصولية الخاصة بالسلامة الجوية".