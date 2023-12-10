انت الان تتابع خبر رئيس الجمهورية في يوم النصر: نستذكرُ التضحيات الجسام لقواتنا ودور المرجعية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال رئيس الجهورية، في تدوينة على موقع X، تابعته الخليج 365، إنه "في يوم النصر على داعش الإرهابي، نستذكرُ بإجلال التضحيات الجسام التي بذلتها قواتنا بكل تشكيلاتها، والدور المهم للمرجعية، واسناد الشعب بمختلف اطيافه للدفاع عن الوطن وحفظ كرامته".وأضاف، أن "التكاتف الوطني لترسيخ الامن ومواصلة البناء، واجب من أجل الوفاء للدماء الطاهرة التي اُريقت من اجل البلد".

ويوم النصر، يصادف 10 ديسمبر/كانون الأول من كل عام، وهذه الذكرى السنوية السادسة لإعلان النصر على عصابات "داعش".

وأعلنت الحكومة العراقية حينها برئاسة حيدر العبادي، في 10 ديسمبر 2017، استعادتها الأراضي التي سيطر عليها عصابات داعش، صيف 2014، وتبلغ نحو ثلث مساحة العراق في شمالي وغربي البلاد.

