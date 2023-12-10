انت الان تتابع خبر خلال 2023.. صادرات العراق الى أمريكا انخفضت 25% واستيراداته ارتفعت 125% والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحسب بيانات الموقع الرسمي لحكومة الولايات المتحدة والذي اطلعت عليه "الخليج 365"، فأنه في العام الماضي كان العراق قد صدر الى الولايات المتحدة الامريكية بأكثر من 10 مليار دولار، ولم يستورد منها سوى بـ898 مليون دولار.الا انه في 2023، انخفضت صادرات العراق الى الولايات المتحدة الامريكية خلال الأشهر الـ10 الاولى من العام، الى 7.5 مليار دولار فقط، أي ان صادرات العراق الى أمريكا انخفضت بنسبة 25% مقارنة بـ2022.

بالمقابل، ارتفعت استيرادات العراق من الولايات المتحدة الامريكية في 2023 إلى اكثر من ملياري دولار، مايعني انها ارتفعت بنسبة 125%، مقارنة بـ2022.

وبذلك انخفض فارق الميزان التجاري من 9 مليار دولار في 2022 الى 5 مليار دولار فقط في 2023.