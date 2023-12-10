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مواجهات نارية.. برشلونة يصارع جيرونا ومانشستر سيتي يلاعب لوتون اليوم

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بغداد - ياسين صفوان - ويأمل برشلونة في تحقيق الفوز أمام مضيفه من أجل إعادة تصحيح المسار والعودة مرة أخرى للمنافسة على قمة الترتيب بعد النتائج المتذبذبة في الليجا مؤخرًا.

فيما سيعمل جيرونا على تحقيق أفضل نتيجة إيجابية أمام النادي الكتالوني من أجل مواصلة مغامرته في الليجا هذا الموسم من خلال الاستمرار في المنافسة على صدارة الترتيب.

*مواعيد مباريات
أتلتيكو مدريد ضد ألميريا-الساعة 4 عصرًا على قناة beIN Sports HD 3

غرناطة ضد أتلتيك بيلباو- الساعة 6:15 مساء

قادش ضد أوساسونا- الساعة 8:30 مساء

برشلونة ضد جيرونا - الساعة 11 مساء على قناة beIN Sports HD 1

*مواعيد مباريات
إيفرتون ضد - الساعة 5 عصرًا على قناة beIN Sports HD 1

فولهام ضد وست هام- الساعة 5 عصرًا

لوتون ضد مانشستر سيتي - الساعة 5 عصرًا على قناة beIN Sports HD 2

توتنهام ضد نيوكاسل-الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1

*مواعيد مباريات
روما ضد فيورنتينا- الساعة 10:45 مساء

*مواعيد مباريات الدوري الألماني
شتوتجارت ضد باير ليفركوزن – الساعة 5:30 مساء

كولن ضد ماينز – الساعة 7:30 مساء

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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