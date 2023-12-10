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هزة أرضية تضرب جنوب غربي أيسلندا

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بغداد - ياسين صفوان - وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، إن الهزة وقعت على بعد نحو 1074 كيلومترا من العاصمة الأيسلندية "ريكيافيك"، وعلى عمق 10 كيلومترات.

ولم ترد إلى الآن تقارير بوقوع أضرار مادية أو بشرية جراء الهزة.


وفي يناير الماضي، ضرب زلزال بلغت قوته 5.3 درجة على مقياس ريختر، شبه جزيرة "ريكيانيس" جنوب غربي أيسلندا.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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