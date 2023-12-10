انت الان تتابع خبر الأسبوع المقبل.. استئناف الرحلات الجوية بين السعودية وايران والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365-دوليات

قالت وسائل اعلام إيرانية اليوم الاحد، ان السعودية وايران ستبدأآن محادثات رسمية الأسبوع المقبل لاستئناف الرحلات الجوية المباشرة بين الرياض وطهران ومدن أخرى.

ونقلت وكالة أنباء العمال الإيرانية الرسمية عن مسؤول إيراني قوله، ان الرحلات الجوية المنتظمة ستكون خطوة أخرى نحو استعادة العلاقات بين الخصمين في الشرق الأوسط.

وأعاد اتفاق توسطت فيه الصين في مارس الماضي، العلاقات الدبلوماسية بعد سنوات من التوتر الذي هدد أمن المنطقة بأكملها وأجج الصراعات في العراق وسوريا واليمن.

وقال نائب وزير الطرق والتنمية الحضرية محمد محمديبخش، بحسب ما نقلت عنه وكالة العمال الإيرانية، إنه "لا توجد قيود على إطلاق رحلات جوية مباشرة من طهران إلى الرياض أو مدن أخرى".

وقال "ستبدأ مجموعة عمل ثنائية المفاوضات النهائية الأسبوع المقبل لتسيير رحلات جوية غير الحج بين البلدين" في إشارة إلى موسم الحج السنوي في مدينة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية.

ولم تكن هناك رحلات جوية منتظمة ومباشرة بين البلدين منذ سنوات. وفي الوقت الحالي، لا تنطلق سوى رحلات جوية مباشرة عرضية من إيران تحمل حجاجًا.

وقال محمديبخش إن استئناف الرحلات الجوية سيشمل السفر لحجاج العمرة على مدار العام - والذي يمكن القيام به في أي وقت من العام - وكذلك السفر غير الديني.