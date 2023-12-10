انت الان تتابع خبر العراق يعطل الدوام الرسمي ليومين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، رئيس مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عمر أحمد محمد، يرافقه رئيس الإدارة الانتخابية في المفوضية عباس الفتلاوي".وأضاف: "اطلع السوداني على إيجاز شمل آخر استعدادات المفوضية لإجراء انتخابات مجالس المحافظات المقررة في 18 كانون الأول الجاري".

وأكد رئيس مجلس الوزراء "حرص الحكومة على نجاح العملية الانتخابية؛ كونها استحقاقاً دستورياً، وأهمية تهيئة جميع متطلبات النجاح من أجل أن تكون النتائج المعبّرَ الحقيقي عن إرادة الشعب العراقي، بما يضمن إجراءها بنزاهة وشفافية".

وجرى، خلال اللقاء، "تحديد يوم 12 كانون الأول الحالي موعداً لتسليم المدارس إلى كوادر المفوضية؛ من أجل تهيئة مستلزمات العملية الانتخابية، وتعطيل الدوام الرسمي في المدارس لمدة أسبوع، وكذلك تعطيل الدوام الرسمي في جميع المؤسسات الحكومية يومي 18 و 19 كانون الأول الحالي، الذي سيقره مجلس الوزراء في جلسته".