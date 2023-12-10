انت الان تتابع خبر "القسام" تعلن تدمير 180 آلية إسرائيلية خلال 10 أيام والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، الأحد، عن تدمير 180 آلية إسرائيلية خلال 10 أيام.

وقال الناطق باسم "القسام" أبو عبيدة في كلمة مسجلة، دمرنا أكثر من 180 آلية عسكرية كليا أو جزئيا منذ انتهاء الهدنة".

وأضاف "هاجمنا قوات راجلة متحصنة في البنايات بقذائف مضادة للأفراد، وأجهزنا عليها من مسافة صفر"، موضحاً "قتلنا عددا كبيرا من الجنود الإسرائيليين بشكل محقق".

واعتبر أبو عبيدة أن "الاحتلال أخفق في شمال القطاع وجنوبه، وسيخفق أكثر كلما استمر عدوانه وانتقل إلى مناطق أخرى من القطاع"، مشيراً الى أن "الهدنة المؤقتة أثبتت مصداقيتنا، وأن أحدا من الأسرى الإسرائيليين لم ولن يخرج إلا بشروطنا".