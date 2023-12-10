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في غزة.. قصف إسرائيلي يستهدف مخيماً

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بغداد - ياسين صفوان - وأفادت وسائل إعلام بـ"استشهاد 3 فلسطينيين جراء قصف إسرائيلي استهدف مخيم المغازي وسط قطاع غزة".

كما سقط "عدد من الشهداء والجرحى بقصف استهدف منزلين بحي الأمل في خان يونس جنوبي القطاع".

وتجدد القصف المدفعي المكثف، اليوم السبت، على الأحياء الشرقية لمدينة غزة، في حين شنت طائرات الاحتلال غارات كثيفة على مدينة رفح جنوبي القطاع.


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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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