انت الان تتابع خبر "خطوة مفاجئة" لريال مدريد نحو صفقة الشتاء والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت صحيفة "ذا صن" البريطانية، إنَّ كايلان فيكرز، مهاجم ريدينج، الناشط في دوري الدرجة الثالثة الإنجليزي، يستعد للانضمام إلى ريال مدريد

وأضافت الصحيفة، أنَّ فيكرز، 18 عامًا، بات لاعبًا محترفًا مع ريديينج، بداية من تموز الماضي، وشارك للمرة الأولى مع الفريق الأول في آب ضد نادي بيتربورو يونايتد.



ومن وقتها، شارك فيكرز في 17 مباراة، وسجل 3 أهداف، علمًا أنَّ ناديه يقبع حاليًا في مركز متأخر بالدوري.

وأشارت الصحيفة، إلى أنَّ آرسنال كان يتابع فيكرز، بعدما سجل وقدم أداءً مميزًا في فوز فريقه (5-2) على الجانرز (تحت 21 عامًا)، في تشرين ثان الماضي.

كما أرسل ليستر سيتي ونوريتش وسيلتيك، بحسب الصحيفة، كشافين إلى ملعب ريدينج هذا الموسم، لمتابعة المهاجم الشاب.

وأكدت الصحيفة، أنَّ ريال مدريد أقدم على "خطوة مفاجئة" وتجاوز أرسنال، إذ بدأ محادثات مع ريدينج هذا الأسبوع لضمّ اللاعب في يناير المقبل.

ويريد ريدينج، الذي يعاني من ضائقة مالية، مليون جنيه إسترليني، إضافة إلى نسبة مئوية من أي صفقة بيع مستقبلية، للتخلي عن اللاعب.

ومن المقرر أن يلعب فيكرز في البداية مع ريال مدريد كاستيا، لتجهيزه للفريق الأول.