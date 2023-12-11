انت الان تتابع خبر كردستان يبعث 3 رسائل اممية ومحلية بشأن "تلاعب بالمقاعد الانتخابية" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأكد بارزاني في بيان تلقته "الخليج 365" دعم حكومة الإقليم الكامل لحقوق المكونات القومية والدينية في كردستان، موجها رسائله الى كل من رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق القاضي فائق زيدان، والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت، ورئيس مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عمر أحمد محمد".وأعرب بارزاني في رسائله، عن |قلقه ورفضه للمحاولات الهادفة إلى إقصاء أبناء المكونات وتهميشهم من خلال التلاعب بمقاعدهم الانتخابية وحرمانهم من حقهم في المشاركة السياسية"، مطالباً بـ"وقف تلك المحاولات، وعدم السماح بالتلاعب بحقوقهم في الإقليم وعموم العراق".

ويأتي هذا البيان، بالتزامن مع الجدل حول مقاعد الكوتا المتعلق بانتخابات برلمان إقليم كردستان المقررة في شباط المقبل.