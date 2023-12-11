انت الان تتابع خبر قتيلان ومصاب في إطلاق نار ببلدة سيون السويسرية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأطلق المشتبه به، وهو رجل لم يتم تحديد هويته ولا يزال طليقا، عدة عيارات نارية في موقعين مختلفين بسيون التي يقطنها حوالي 35 ألف شخص في جنوب غرب سويسرا.

وأضافت الشرطة أن "دوافع المعتدي لا تزال غير معروفة".



وتابعت "وفقا لنتائج التحقيقات الأولية، يعرف الجاني ضحاياه".

ولدى سويسرا، التي يبلغ عدد سكانها تسعة مليون نسمة، معدلا عاليا من حيازة الأسلحة.

وتُقدر منظمة (مسح الأسلحة الصغيرة)، وهي منظمة مقرها سويسرا ترصد الاتجاهات العالمية للعنف المسلح، عدد الأسلحة النارية بحوزة المدنيين بنحو 2.3 مليون سلاح.

