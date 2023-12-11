انت الان تتابع خبر الجزائر.. سجن وغرامة مالية لملكة جمال شمال إفريقيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتمت إدانة وحيدة برفقة 3 متهمين آخرين، في قضية "حيازة وتخزين وبيع المخدرات والمؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة".

كما قضت المحكمة "بالسجن المؤبد لزوج وحيدة ومتهم أخر لمتابعتهما في جناية حيازة وتخزين وبيع المخدرات والمؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة ضمن جماعة إجرامية منظمة".



وأثارت حادثة اعتقال السلطات الجزائرية وحيدة قروج، ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أنها تزامنت مع حلول السنة الجديدة 2023.

وأسفرت عملية تفتيش منزلها العائلي في أعالي القبة، عن "حجز كيلو ورطل من المخدرات الصلبة من نوع "كوكايين"، كانت مخبأة تحت البلاط في حمام المنزل".

كما أسفرت العملية عن "حجز أكثر من 1000 قرص مهلوس. وسيارتين من نوع "BMW" و"،أودي" بالإضافة إلى مبلغ مالي".

يذكر أن زوج وحيدة لاذ بالفرار إلى الخارج بعد تفجير القضية.

