انت الان تتابع خبر غزة.. الكشف عن آخر حصيلة لضحايا القصف الإسرائيلي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الاثنين، عن ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي إلى 18 ألفاً و205 أشخاص.

وقالت وزارة الصحة في بيان، إن "عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع ارتفع إلى 18 ألفا و205 شهداء، إضافة إلى 49 ألفا و645 جريحا".

وأوضحت الوزارة أن "هناك 208 شهداء و416 مصابا اليوم جراء القصف الإسرائيلي".

وأكدت الوزارة أن "عددا كبيرا من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض"، لافتة إلى أن "جيش الاحتلال يمنع وصول سيارات الإسعاف إلى الجرحى ويتركهم ينزفون حتى الموت".