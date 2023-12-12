انت الان تتابع خبر جماعة من المتمردين.. من هم "المكابيون" الذين يستلهمهم نتنياهو في خطاباته؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال نتنياهو: "مقاتلونا هم الجيل الذي يتابع مسيرة المكابيين، إذ يخوضون هذه الأيام القتال بشجاعة وبمنتهى الشهامة وبعزم. واليوم، كما حدث حينها، سنصلي معاً لأجل سلامتهم، وسنصلي معاً لأجل سلامة بلادنا، ليصنع الله -عز وجل- خلاصاً كبيراً".وتأتي إشارة نتنياهو إلى جماعة لها ذكرها الخاص وتأثيرها الكبير في تاريخ الديانة اليهودية، وهي جماعة المكابيين، في إطار مساعيه من أجل دعوة جنود الاحتلال لتنفيذ عملية إبادة جماعية، عبر ترديد مقتطفات من التوراة، تعطي شرعية لإبادة الفلسطينيين، دون أن يفهم ذلك المستمعُ العادي من غير اليهود أو غير المتخصصين في الدراسات اليهودية، فمن هم المكابيون الذين استدعاهم نتنياهو في خطابه هذه المرة؟

من هم المكابيون، وما هي ثورتهم؟

تاريخياً، المكابيون هم جماعة من المتمردين اليهود الذين ينتمون إلى حركة سياسية دينية يهودية، قادها في القرن الثاني قبل الميلاد يهوذا المكابي، في سبيل السيطرة على يهودا التي كانت جزءاً من الإمبراطورية السلوقية اليونانية التي كان يحكمها أنطيوخس الرابع، والسيطرة أيضاً على الهيكل وتطهير اليهود من الوثنية التي شاعت حينها.

فبعد وفاة الإسكندر الأكبر، قُسّمت إمبراطوريته إلى 4 أقسام، فسيطر البطالمة على رقعة واسعة مركزها مصر، والسلوقيون على رقعة أوسع مركزها سوريا، وبقيت فلسطين متأرجحة بينهما، إذ حكمها البطالمة أولاً، بداية من عام 301 قبل الميلاد، ولمدة قرن لم تشهد أحداثاً مهمة في تاريخ اليهودية.

في عام 198 قبل الميلاد، دخل أنطيوخس إلى القدس، ومنذ ذلك الوقت أصبحت تابعةً إلى الإمبراطورية السلوقية، التي سرعان ما دخلت في صراعٍ مع اليهود.

إذ حاول السلوقيون حينها فرض الدين والثقافية الهيلينستية على اليهود، الأمر الذي أدى إلى ثورة المكابيين من أجل تحقيق دولتهم المستقلة.

وفي سبيل ذلك، شنّ المكابيون بقيادة يهوذا المكابي حروب العصابات والشوارع ضد السلوقيين، عُرفت بالثورة المكابية، التي نجحت في السيطرة على الهيكل وتطهيره من مظاهر الوثنية اليونانية، وهي المناسبة التي خُلدت عند اليهود بما يُعرف بعيد الأنوار اليهودي.

وفي إحدى الحروب قُتل يهوذا المكابي، وخلفه إخوته الذين انسحبوا بجيوشهم حتى انتصروا بالسياسة حين دعموا أحد المتنازعين على الكرسي السلوقي، واستمروا في هذه الألعاب السياسية حتى نالوا استقلالهم، لتقوم الدولة الحشمونية عام 140 قبل الميلاد، وتستمر حتى عام 37 قبل الميلاد، والحشمونيون هم أنفسهم المكابيون.

ولكن الدولة الحشمونية التي أقامتها "الثورة المكابية" غرقت إلى آذانها بعدما وصلت إلى مراكز القرار والتأثير، لتسقط نهائياً بعد نجاح الإمبراطور الروماني بومبي الكبير في السيطرة على القدس سنة 63 قبل الميلاد.