انت الان تتابع خبر صاروخ "حوثي" يصيب ناقلة نفط قبالة ساحل اليمن والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت "سنتكوم" في منشور على منصة "إكس" إنّ "ناقلة النفط "ستريندا" أصيبت بصاروخ مجنّح أُطلق من اليمن من منطقة يسيطر عليها الحوثيون"، مبينا، أنّ "السفينة أبلغت عن وقوع "أضرار تسبّبت في نشوب حريق على متنها".واكدت "سنتكوم"، أنّ "مدمّرة تابعة للبحرية الأميركية لبّت نداء استغاثة أطلقته السفينة ومدّت لها يد العون".

من جانبها قالت هيئة عمليات التجارة البحرية التابعة للبحرية البريطانية، إنها "تلقت بلاغاً يفيد بأن كياناً عرّف نفسه بأنه "البحرية اليمنية" وجّه سفينة بتغيير مسارها إلى ميناء يمني".