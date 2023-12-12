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ضبط 32 شاحنة محملة بـ11 مادة مخالفة لضوابط الاستيراد

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بغداد - ياسين صفوان - وقالت الهيئة في بيان ورد لـ"الخليج 365"، إن "قسم التحري ومكافحة التهريب في مديرية كمرك المنطقة الوسطى قام بضبط (٣٢) شاحنة محملة بـ(حديد، انشائية، مولدات، خشب، انابيب بلاستك، معجون طماطة، ملابس، اجهزة كهربائية، اصباغ، غسالات، اثاث) مخالفة للشروط والضوابط الاستيرادية النافذة".

 

وأوضحت أن "عملية الضبط تمت بالتعاون مع شرطة الكمارك واتخذت الاجراءات القانونية بحق المخالفات وفق قانون الكمارك النافذ".
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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