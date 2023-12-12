انت الان تتابع خبر ضبط 32 شاحنة محملة بـ11 مادة مخالفة لضوابط الاستيراد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الهيئة في بيان ورد لـ"الخليج 365"، إن "قسم التحري ومكافحة التهريب في مديرية كمرك المنطقة الوسطى قام بضبط (٣٢) شاحنة محملة بـ(حديد، انشائية، مولدات، خشب، انابيب بلاستك، معجون طماطة، ملابس، اجهزة كهربائية، اصباغ، غسالات، اثاث) مخالفة للشروط والضوابط الاستيرادية النافذة".

وأوضحت أن "عملية الضبط تمت بالتعاون مع شرطة الكمارك واتخذت الاجراءات القانونية بحق المخالفات وفق قانون الكمارك النافذ".