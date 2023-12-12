انت الان تتابع خبر مشروع سايفون الطوز.. يخدم أكثر من 160 ألف دونم واعمال التأهيل مستمرة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "شركة الفاو العامة قامت بتنفيذ مشاريع الري إحدى تشكيلات الوزارة تنفيذ عقد ٢٢٧/ت / لسنة ٢٠٢٢ المتضمن إعادة تأهيل الجزء المتضرر من سايفون الطوز حيث شمل العمل إعادة انشاء الأجزاء المتضررة بطول كلي ١٥٢ م.ط بواقع ٨ وحدات عرض كل وحدة ٣.٧٥م وبارتفاع ٣م وبطاقة تصريفية٥١ م٣/ثا".اضافت ان "اعمال الدفن بالتراب المحدول ومن الجهتين للمشروع بعرض ٥٠م من المقدم والمؤخر وبكمية ٤٠٠٠٠٠م٣ كذلك أعمال الصب بمادة الكونكريت الخرساني المسلح وبلغت نسبة الإنجاز إكثر من 80 % والعمل جاري لإنجاز المتبقي خلال التوقيتات المحددة لها".

وأشارت الوزارة الى ان "المشروع يهدف لنقل المياه من المرحلة الثالثة إلى الرابعة وإيصالها إلى الأراضي الزراعية شبه المستصلحة من مشروع ري كركوك إلى المرحلة الأخيرة والتي تخدم مساحة زراعية تبلغ ما يقارب ١٦٠ الف دونم في المحافظة".