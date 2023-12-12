انت الان تتابع خبر التجارة تعلن تجهيز الحصة التاسعة للطحين اعتبارا من غد الأربعاء والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للوزارة نقلا عن مدير عام الشركة العامة لتصنيع الحبوب خالد اسماعيل النداوي، أن "توجيهاً صدر الى أقسام التسويق ووحدات القطع في المقر العام وفروع الشركة بالمحافظات للمباشرة بقطع قوائم تجهيز الوكلاء لمادة الطحين بالحصة الجديدة. بالاضافة الى اصدار اعمام عن جدول مواعيد القطع ومراجعة الوكلاء وفق التوقيتات الزمنية المحددة وحسب الخطة التسويقية المركزية" .وأشار الى ان "التنسيق بين شركتي تصنيع الحبوب وتجارة الحبوب مستمر لإطلاق خلطات الحبوب المخصصة الى المطاحن المكلفة بإنتاج الحصة التاسعة من الطحين الذي يجهز ضمن مفردات البطاقة التموينية".

ودعا، النداوي، وكلاء الطحين الى "مراجعة مراكز القطع في بغداد والمحافظات لتسلم قوائم التجهيز بالمواعيد المحددة لكل مركز مع مراعاة اسبقية التجهيز الى المناطق الأكثر فقرًا وإعداد جداول يراعى فيها توقيتات التسلسل في التجهيز".

وشدد البيان على "الالتزام بتنظيم عملية القطع وتنسيق مراجعة الوكلاء، وتوجيه مراكز القطع الى التعاون في تطبيق إجراءات تسهيل مراجعة الوكلاء، ، فضلا عن توجيه اللجان الرقابية والمواطنين لمتابعة نوعية الطحين المجهز وملاحظة ختم المطحنة وتاريخ الإنتاج قبل تسلم حصصهم لتلافي حدوث اي حالة تلاعب في الكميات الموزعة والابلاغ عن الحالات السلبية" .

كما دعا البيان في الوقت ذاته جميع المواطنين المشمولين بنظام البطاقة التموينية الى "استلام حصصهم من مادة الطحين بعد التأكد من سلامة الكميات المجهزة والابلاغ عن المخالفات إن وجدت عبر الاتصال بقسم الرقابة او فروع شركة تصنيع الحبوب في المحافظات او من خلال الموقع الرسمي للوزارة او الشركة ( الفيس بوك ) والخطوط الساخنة المعلنة لوزارة التجارة وشركة تصنيع الحبوب او الدخول الى رابط خدمة راقبني، ليتسنى اتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المخالفين".

