انت الان تتابع خبر قصة "محمود عيسى".. أخطر سجناء إسرائيل وحكمت عليه بـ3 مؤبدات و49 سنة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - من بين هؤلاء الأسرى نجد محمود عيسى الملقب بأبو البراء وهو أحد القيادات في كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، ومن بين الأسرى الفلسطينيين الذي حكمت عليهم المحاكم الإسرائيلية بالعديد من المؤبدات وسنوات داخل السجن.

ولد محمود عيسى في مدينة عناتا التابعة للقدس في 21 مايو/أيار 1968، تاريخه امتدت جذوره في أزقة القدس وضواحيها، حيث نشأ وترعرع. انطلقت رحلته العلمية في جامعة القدس، حيث التحق بكلية الشريعة وأصول الدين، إلا أن شغفه بالعمل العسكري مع كتائب القسام جعله يتخلّى عن مقاعد الدراسة. لم يكتفِ بذلك، بل أتم دراسته في مجال مختبرات الطب، مكرساً نفسه لتوسيع آفاقه.

اندمج في صفوف الكتلة الإسلامية، الإطار الطلابي لحركة حماس، وأسهم بفعالية في نضالاتها. كما تعدى حدود الحياة الأكاديمية ليخوض غمار العمل الصحفي؛ حيث تولى إدارة مكتب جريدة "صوت الحق والحرية" التي كانت ترنو صداها من أم الفحم.

انقسمت حياته بين البحث عن الحقيقة والمشاركة الفعّالة في ميدان النضال؛ ما جعله جزءاً من حكاية فلسطين المتجذّرة والمتجدّدة في كل زمان ومكان.

في شوارع القدس وضواحيها، نشأ وترعرع الأسير الفلسطيني محمود موسى عيسى، الملقب بـ "أبو البراء". يروي ملفه النضالي حكاية الشاب الذي تحول إلى قائد ميداني قسامي، حاملاً على كتفيه عبء تحرير الأسرى الفلسطينيين.

قبل اعتقاله، كان أبو البراء قائداً في القسام؛ حيث أسس أول فرقة خاصة تحت اسم "الوحدة الخاصة 101". تكفلت هذه الوحدة بتنفيذ مهمة صعبة: تحرير الأسرى عبر اعتقال جنود صهاينة ومن ثم مقايضتهم بأسرى فلسطينيين.

محمود عيسى وعملية الوفاء

تثير القضية الفلسطينية في سجون الاحتلال الإسرائيلي قصصاً مأساوية لرجال ونساء تم اعتقالهم في سياق مشاركتهم في عمليات المقاومة. أحد هؤلاء هو محمود عيسى، المتهم بالمشاركة في إحدى أبرز عمليات المقاومة، حيث اختطفت كتائب القسام الرقيب أوّل نسيم توليدانو قرب مدينة اللد في 13 ديسمبر/ كانون الأول 1992.

خلال تلك الفترة، طالبت حركة حماس بإطلاق سراح الشيخ "أحمد ياسين " -مؤسس حركة حماس- مقابل إطلاق سراح الرقيب أوّل نسيم توليدانو، إلا أن الاحتلال رفض العرض، ثم قتل توليدانو؛ مما دفع دولة الاحتلال إلى شن حملة شرسة ضد حماس.

في ظل هذا السياق الصعب، تم نفي 415 قائداً من حماس إلى مرج الزهور في الجنوب اللبناني، واعتقال الآلاف من أفرادها في الضفة الغربية وقطاع غزة. من بينهم محمود عيسى، الذي كان يبلغ آنذاك 25 عاماً، اعتُقِل في منزله في بلدة عناتا شمال شرق القدس في 3 يونيو/حزيران 1993.

استمرت رحلة النضال والتحدي حتى اعتقاله وسجنه لمدة 3 مؤبدات و49 سنة. على الرغم من الظروف القاسية، ظل أبو البراء صامداً، يمضي أكثر من 12 سنة في العزل الانفرادي فيما حرم من حق الزيارة لثماني سنوات.