انت الان تتابع خبر بحضور بلاسخارت.. المفوضية تجري محاكاة لمحطة اقتراع انتخابية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت المفوضية في بيان ورد لـ"الخليج 365"، إن "رئيس مجلس المفوضين عمر احمد ونائب رئيس مجلس المفوضين وأعضاء المجلس استقبلوا بلاسخارت، شاكرين تعاون واهتمام المنظمة الدولية بعمل المفوضية".

وأضافت المفوضية، أن "رئيس الإدارة الانتخابية قدم شرحا مبسطا لإجراءات موظفي محطة الاقتراع في يوم الاقتراع بمشاركة عدد من موظفي المكتب الوطني".



من جانبها تابعت بلاسخارت الناخبين المفترضين في محطة الاقتراع خطوة بخطوة للتأكد من إدخال المعلومات بصورة صحيحة في الأجهزة الانتخابية، بحسب البيان.

وتواصل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اطلاع المؤسسات الحكومية والمنظمات المحلية والدولية ذات الشأن الانتخابي بإجراءاتها المتخذة استعدادا ليوم الاقتراع لانتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم في 18 كانون الأول الحالي.

