انت الان تتابع خبر طفل مصري يلفت الأنظار بعد انتقاله من الابتدائية الى الجامعة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوسائل ان "وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري أيمن عاشور، التقى بأسرة الطالب يحيى عبد الناصر محمد، الملقب بالطفل العبقري والمُقيد بالصف السادس الابتدائي بمدرسة اللغات الرسمية بمحافظة دمياط، بعد أن وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتحاقه للدراسة بكلية العلوم في إحدى الجامعات".كما أبلغ الوزير أسرة الطالب بأنه "تمت الموافقة على التحاقه بجامعة العلوم والتكنولوجيا بمدينة زويل اعتبارا من الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023/2024، بعد اجتياز اختبار مكافئ للشهادة الثانوية العامة أو ما يُعادلها".

وأجرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي "اختبار قدرات دوليًا للطفل "IQ Test" تم في ضوء نتائجه تأهيل الطالب الموهوب لخوض الاختبارات مع الطلاب المتقدمين للقبول بمدينة زويل، وشمل ذلك اختبار المواد العلمية " STEM" من فيزياء، وكيمياء، ورياضيات، وتفكير نقدي، بمستوى الثانوية العامة المصرية لمدة 4 ساعات، وحقق فيها الطفل نجاحًا فائقًا يضعه بين أفضل 10% من المتقدمين لاختبارات القبول".

كما خضع الطالب لاختبار "تحديد مستوى للغة الإنجليزية لمدة ساعتين وحصل فيه على مستوى ممتاز، يؤهله للدراسة بالجامعة، دون الحاجة لمقررات تمهيدية في اللغة الإنجليزية، واجتاز المقابلة الشخصية بنجاح أيضًا، ليكون الطفل قد اجتاز امتحان القبول بجامعة زويل بتفوق".

من جانبها، أكدت والدة الطفل يحيى أن "طفلها عبقري ويستحق أن يلتحق بالجامعة بدلًا من استكمال مراحل دراسته، موجهة الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي على التوجيه بإلحاق ابنها للدراسة بكلية العلوم، مؤكدة أن ابنها لديه 12 عامًا، فضلًا عن تعلمه اللغة الإنجليزية بشكل ممتاز، مشيرة إلى استيعابه دروس (الكيمياء والفيزياء والرياضيات وعلوم الحاسب الآلي)".

وأكد الوزير "اهتمام رئيس الجمهورية برعاية المتفوقين والموهوبين والنوابغ، مشيرًا إلى أهمية وضع المعايير ورؤية واضحة واستراتيجيات وتشريعات لاكتشاف هؤلاء الطلاب وصقل مهاراتهم وخبراتهم وتوجيه برامج دراسية ومهارات رقمية تساعد على تطوير مواهبهم".

