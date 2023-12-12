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نشرة السومرية.. حضور اممي لمحاكاة انتخابية وخلافات تعرقل انتخاب رئيس البرلمان

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بغداد - ياسين صفوان - • بحضور بلاسخارت.. المفوضية تجري محاكاة تجريبية لمحطة اقتراع.. والمحكمة الاتحادية تقرر إجراء انتخابات كركوك

• الخلافات تعرقل انتخاب رئيس جديد للبرلمان.. وترجيحات بعدم حسم المنصب في جلسة الغد.


• قبيل الانتخابات.. دعوات تعديل سلم رواتب الموظفين تتصاعد.. وتلويح باعتصام مفتوح لحين الاستجابة.

• اعتقال معاونة مدرسة بتهمة النصب والاحتيال في كربلاء.. والقبض على مزور صكوك متنكراً بزي النساء.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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