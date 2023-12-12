انت الان تتابع خبر نشرة السومرية.. حضور اممي لمحاكاة انتخابية وخلافات تعرقل انتخاب رئيس البرلمان والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - • بحضور بلاسخارت.. المفوضية تجري محاكاة تجريبية لمحطة اقتراع.. والمحكمة الاتحادية تقرر إجراء انتخابات كركوك
• الخلافات تعرقل انتخاب رئيس جديد للبرلمان.. وترجيحات بعدم حسم المنصب في جلسة الغد.
• قبيل الانتخابات.. دعوات تعديل سلم رواتب الموظفين تتصاعد.. وتلويح باعتصام مفتوح لحين الاستجابة.
• اعتقال معاونة مدرسة بتهمة النصب والاحتيال في كربلاء.. والقبض على مزور صكوك متنكراً بزي النساء.