انت الان تتابع خبر نحو الدرجة الثانية.. تحرك مفاجئ لإنهاء رحلة نيمار في الدوري السعودي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتعرض اللاعب الدولي البرازيلي مؤخرا لإصابة بالغة في الرباط الصليبي، باغتته في بداية موسمه الأول مع الهلال.

وكشفت صحيفة "غلوبو سبورت" البرازيلية عن سعي نادي سانتوس لاستعادة لاعبه الأسبق في المستقبل القريب.



وأفادت بأن النادي البرازيلي بدء العمل بالفعل على التعاقد مع نيمار في صيف 2025.

يأتي ذلك في ظل العلاقة الوطيدة بين إدارة نادي سانتوس وعائلة نيمار، سواء والده أو باقي أفرادها.

وكان مارسيلو تيكسيرا، رئيس سانتوس، قد قال في تصريحات تلفزيونية قبل ساعات: "تلقيت اتصالا من نيمار يوم الأحد، وقال لي (سيدي الرئيس، لقد قمت بالفعل بحظر القميص رقم 10، لذا قم بحظر الرقم 11 حتى أعود)".

واختتم: "ننتظر عودة نيمار، لقد جعلني ذلك متفائلا بالفعل.. أتمنى أن تكون العودة إلى الفريق الأول وعودة نيمار إلى المستقبل سريعة جدًا، سنحظر الرقمين 10 و11، لن يرتدي أي لاعب القميص رقم 10 إلا عندما نعود إلى دوري النخبة".

وبدأ نيمار مسيرته مع سانتوس، وفاز معه بكأس ليبرتادوريس عام 2011، ثم انتقل إلى برشلونة الإسباني في صيف 2013، وبعد 4 سنوات انضم إلى باريس سان جيرمان، قبل أن يحط الرحال في المملكة العربية السعودية من بوابة الهلال.

يذكر أن سانتوس هبط مؤخرا لدوري الدرجة الثانية البرازيلي للمرة الأولى في تاريخه.

