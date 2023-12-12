انت الان تتابع خبر بايدن يوجه دعوة لنتنياهو بشأن حكومته والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن، الثلاثاء، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الى تغيير حكومته.

ونقلت وكالة "رويترز"، عن بايدن قوله، "على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تغيير حكومته".

وأضاف "الحكومة الإسرائيلية بدأت تفقد الدعم بسبب القصف العشوائي".

ودخلت الحرب على قطاع غزة يومها الـ67 حيث تستمر القوات الإسرائيلية في قصف مدن ومحافظات شمال وجنوب القطاع، وسط اشتباكات عنيفة ومخاوف دولية من تفاقم الكارثة الإنسانية.