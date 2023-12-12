انت الان تتابع خبر بينهم امرأة.. اعتقال 11 مطلوبا للقضاء في واسط والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "من خلال تكثيف الجهود في مطاردة الخارجين عن القانون لبسط الأمن والاستقرار في محافظتنا والعمل وفق توجيهات قائد شرطة محافظة واسط اللواء الركن محمد قاسم الفهد، تمكنت مفارز قسم شرطة الصويرة والمراكز التابعة له من القاء القبض على احدى عشر متهم بينهم امرأة مطلوبين وفق مواد قانونية مختلفة".



وأضافت، انه "اتخذت الإجراءات القانونية بحقهم ليتم إحالتهم إلى المحاكم المختصة لينالوا جزاءهم العادل".

