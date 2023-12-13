انت الان تتابع خبر الصحة العالمية تدعو لحماية مستشفى في غزة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وكتب على منصة التواصل الاجتماعي إكس "قلق للغاية إزاء الأنباء الواردة عن مداهمة مستشفى كمال عدوان في غزة بعد عدة أيام من الحصار".

وأضاف "تدعو منظمة الصحة العالمية بشكل عاجل إلى حماية جميع من في المستشفى، وكذلك إلى وقف فوري لإطلاق النار وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية بشكل مستدام إلى المرافق الصحية في جميع أنحاء قطاع غزة".



وقال أدهانوم إن المستشفى، الواقع في شمال غزة، وهي منطقة محرومة إلى حد كبير من المساعدات الإنسانية منذ اندلاع الصراع في أكتوبر، كان يعمل بشكل محدود للغاية حتى قبل الحصار وذلك بسبب نقص المياه والوقود والإمدادات.

ونقل أدهانوم عن وزارة الصحة في غزة قولها إن المستشفى يضم 65 مريضا، منهم من بحاجة إلى العناية المركزة، و45 من أفراد الطواقم الطبية.