انت الان تتابع خبر ابتداءً من اليوم.. تحرر ثلث استيرادات العراق من سيطرة الدولار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر البنك المركزي العراقي في بيان ورد لـ"الخليج 365"، إن "محافظ البنك المركزي العراقي علي محسن العلاق التقى في دبي برئيس مجموعة بنك ابو ظبي الاول هناء الرستماني، وجرى خلال الاجتماع الاتفاق على اطلاق عمليات التحويل المالي بين البلدين وتمويل التجارة والاستيرادات بين العراق ودولة الامارات العربية المتحدة بعملة الدرهم الامارتي من خلال مصرف ابو ظبي الأول".وأشار البنك الى انطلاق عمليات التحويل بالدرهم الاماراتي هذا اليوم الاربعاء ١٣ كانون الاول، وستكون المرحلة الاولى من هذا الاتفاق مع خمسة مصارف عراقية يتم زيادتها تدريجياً".وبين أن "هذه الخطوة تأتي في اطار تمكين المصارف العراقية من انشاء علاقات مع مصارف عالمية رصينة وهي تصب باتجاه تقليل الاعتماد على المنصة الالكترونية للتحويلات المالية والعمل وفق الممارسات الدولية الطبيعية المعتمدة في تعزيز ارصدة المصارف العراقية لاغراض تمويل التجارة".

وتبلغ استيرادات العراق من الامارات سنويًا اكثر من 20 مليار دولار معظمها تعتبر إعادة تصدير لبضائع من دول أخرى، وذلك من اصل استيرادات اجمالية للعراق تبلغ 60 مليار دولار سنويًا.

وفقا لذلك فهذا يعني ان قرابة 35% من استيرادات العراق السنوية لن تتم من خلال الدولار مستقبلا.