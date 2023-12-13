انت الان تتابع خبر 20 عاماً على اعتقال صدام حسين في تكريت.. إليك القصة الكاملة لعملية "الفجر الأحمر" والان مع التفاصيل





* كيف عرفوا مكان صدام حسين؟

روى أحد عناصر قوات النخبة الأمريكية التي شاركت في اكتشاف مخبأ صدام حسين، تفاصيل اعتقال صدام، قبل عقدين من الزمن. وقال الرقيب المتقاعد، كيفن هولاند، خلال بودكاست مع أحد قدامى المحاربين في البحرية الأمريكية بعنوان "دينجر كلوز - Danger Close" إن "قوة دلتا" الأمريكية الخاصة تلقت "معلومات بشرية"، قادتهم إلى المكان الذي يختبئ فيه صدام حسين. بغداد - ياسين صفوان - بيان الجيش الأميركي حينها أعلن مشاركة المئات من جنود الفرقة الأولى وفرقة الفرسان والقوات الخاصة، في تنفيذ عملية حصار واعتقال صدام حسين، وذكر أنه تم العثور عليه في قبو تحت الأرض بمزرعة قرب تكريت (مركز محافظة صلاح الدين شمال بغداد)، وتمت مصادرة أسلحة ومبالغ نقدية وجدت في المكان نفسه.روى أحد عناصر قوات النخبة الأمريكية التي شاركت في اكتشاف مخبأ صدام حسين، تفاصيل اعتقال صدام، قبل عقدين من الزمن. وقال الرقيب المتقاعد، كيفن هولاند، خلال بودكاست مع أحد قدامى المحاربين في البحرية الأمريكية بعنوان "دينجر كلوز - Danger Close" إن "قوة دلتا" الأمريكية الخاصة تلقت "معلومات بشرية"، قادتهم إلى المكان الذي يختبئ فيه صدام حسين. وبحسب رواية الرقيب المتقاعد هولاند، كانت الحفرة مغطاة بطبقة من أوراق الأشجار والرمل، تم سدها بقطعة من الفلين لإخفاء فتحتها، وكان يمتد منها أنبوب صغير للسماح بدخول الأكسجين. وذكر هولاند إنهم لمّا كشفوا مكان الحفرة المدعمة بالطوب، ألقوا داخلها قنبلة يدوية، وبعدها سمعوا صوتا باللغة العربية يعلو تدريجيا، ثمّ لاحظوا أن رجلا رفع يديه خارج الحفرة، ثمّ أطل منها برأس كثيف الشعر، فأسرعوا إليه وهم يعتقدون أنه هو، ثم أخرجوه واعتقلوه. وأضاف أنه استدعى أحد زملائه في الفرقة الخاصة لمساعدته على سحب صدام من الحفرة، وكان يتمتم من الصدمة قائلا "إنه هو". وحين أخرجه الجنود من الحفرة قالوا له "الرئيس بوش يرسل لك تحياته"، وفقا لرواية الرقيب المتقاعد الذي أضاف أن "صدام أعرب فور اعتقاله عن رغبته في التفاوض". "صدام كان يحمل مسدس غلوك- 18، لذلك وجّه أحد أعضاء الفرقة الأمريكية سلاحه على فمه، لإجباره على عدم التحرك لانتزاع المسدس منه، وهو سلاح أصبح من مقتنيات الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش" وفقا للجندي المتقاعد هولاند. ومع أن الفرقة، كان تمتلك معلومات تؤكد أن صدام مختبئ في ذلك المكان، إلا أن لحظة ظهوره والإمساك به كانت "سُريالية (فوق واقعية)" بحسب تعبيره.



*تفاصيل اخرى

كما كشف عدد من الجنود الأميركيين الذين شاركوا في عملية القبض على صدام حسين في الثالث عشر من ديسمبر عام 2003، تفاصيل الساعات الأخيرة قبل اعتقاله، وكيف تمت العملية. كما كشف عدد من الجنود الأميركيين الذين شاركوا في عملية القبض على صدام حسين في الثالث عشر من ديسمبر عام 2003، تفاصيل الساعات الأخيرة قبل اعتقاله، وكيف تمت العملية. وعاد الرقيب الأول إريك مادوكس، بالذاكرة إلى يوم 12 ديسمبر من عام 2003، عندما نجحت القوات الأميركية في إلقاء القبض على الحارس الشخصي لصدام، محمد إبراهيم، وقال: "تمكنت من التعرف على إبراهيم مباشرة، لأنني كنت أعلم كيف يبدو بالضبط، ولكونه يمتلك ذقنا تشبه ذقن الممثل جون ترافولتا، وعندما نزعت غطاء الرأس عنه قلت له (أنت محمد إبراهيم.. كنت أتطلع لرؤيتك)، ثم نظر إلي وقال (كنت أتطلع لرؤيتك أيضا)". وأضاف: "عرضي له كان كالتالي (صدام أشركك في الموضوع، هو السبب في أن 40 من أفراد أسرتك في السجن الآن. خذنا إليه وسأخلي سبيل الأربعين كلهم)". وأشار مادوكس إلى أن إبراهيم لمح بأنه يعلم مكان صدام لكنه كان مترددا في البوح بالتفاصيل، مضيفا: "كان يتوجب علي أن ألحقه، لذا قلت له (أنت إرهابي أليس كذلك؟ لذا لن يتركوك ترحل، عندما أذهب فإن فرصتك ستنتهي. عندما تغير رأيك سيتعين عليك أن تجعلهم يأتون إليك، اضرب على جدران الزنزانة وتصرف بجنون!)". ولاحقا تلقى مادوكس اتصالا بفيد بأن إبراهيم يحاول الانتحار بضرب رأسه في جدران الزنزانة، مما دفعه إلى العودة والاتفاق معه على أن يأخذهم إلى موقع اختباء صدام. وفي 13 ديسمبر 2013، قال الميجور مايكل راوهت، إن زميله أبلغه بأن إبراهيم مستعد للتعاون، لافتا إلى أن صدام يختبئ في تكريت أو على "الضفة الأخرى من النهر". من جانبه، كشف المترجم في الجيش الأميركي، سمير، كيف بدأت عملية القبض على صدام تحت الأرض، قائلا: "في الساعة الواحدة مساء أحضروا إبراهيم لنا وقد أرانا على خارطة، الموقع الذي من المفترض أن صدام يختبئ فيه". كما تحدث الكولونيل جيمس هيكي عن تفاصيل العملية، مبينا: "قبل الخامسة مساء، قال زميل لي في الجيش (لم يتم الكشف عن هويته) إنه يعتقد بأن صدام موجود في الدور". يذكر أن الدور هي مدينة من مدن محافظة صلاح الدين، وتقع على الضفة الشرقية لنهر دجلة، وفي الوسط تقريبا بين سامراء وتكريت. وأشار هيكي إلى أن زميله أخبره بأن إبراهيم تحدث عن مكان بالقرب من النهر، وتابع: "عندها عرفت الموقع بدقة. لقد كان في شمال غربي المدينة، بالقرب من مزرعة عائلة قيس، حيث وقع تبادل لإطلاق النار قبل بضعة أشهر". وشملت عملية القبض على صدام نحو ألف جندي أميركي، بحسب موقع "esquire"، وتم خلالها الإغارة على عدد من المزارع في المنطقة خلال الوقت نفسه. وبيّن سمير: "قررنا أخذ إبراهيم في سيارة مدنية، كنت أنا وهو ومجموعة من الجنود حيث خرجنا من تكريت باتجاه الدور، ولدى وصولنا إلى الطريق الرئيسي الذي يصلنا إلى المزرعة، قال إبراهيم إنهم سيعلمون أننا هنا إذا استمرينا في القيادة"، مما دفع الجنود للترجل. كما قام إبراهيم بتوفير معلومات عن 3 مواقع من المحتمل أن يكون صدام فيها داخل المزرعة، وبعد تفتيش الجنود للموقعين الأول والثاني وعدم العثور على شيء، تركز البحث على الموقع الثالث، وهو بيت قديم في المزرعة، حسب ما ذكر السارجينت ميجور لاري ويلسون. وتابع سمير: "عندما وصلنا إلى المزرعة قبضنا على رجلين كانا يحرسان صدام (في إشارة إلى علاء وقيس نامق الذين أخفيا صدام لأشهر)، ولم نتمكن من الحصول على أية معلومات منهما، لذا قررنا إحضار إبراهيم إلى الموقع". واسترسل مادوكس بذكر مزيد من التفاصيل، قائلا: "بدأ إبراهيم بالصراخ على صاحب المزرعة قيس نامق، كي يرينا موقع صدام، لكن قيس رد بالقول إنه لا يعرف شيئا". وبدوره أضاف راسل: "كانوا يضغطون عليه لمعرفة مكان صدام، إلى أن حرك إبراهيم قدمه مشيرا إلى حصيرة على الأرض وقال إنه هنا". وفي تمام الساعة 8:25 مساء، تم اكتشاف الحفرة التي اختبأ صدام بداخلها.



وقال سمير: "عندما فتحنا الغطاء، بدأ بالصراخ قائلا (لا تطلقوا النار، لا تطلقوا النار)، بينما صرخت أنا مطالبا إياه بالخروج. أخيرا وضع صدام يدا في الهواء ثم الأخرى، وأمسكت بيديه وساعدت في إخراجه".



وأوضح: "عرفت أنه هو من صوته، لقد ترعرعت في العراق وكنا نشاهد صدام على التلفاز كل يوم، لكنني لم أتمكن من التعرف على شكله لأنه كان مختلفا، لقد كان هناك الكثير من الشعر على وجهه". وأوضح: "عرفت أنه هو من صوته، لقد ترعرعت في العراق وكنا نشاهد صدام على التلفاز كل يوم، لكنني لم أتمكن من التعرف على شكله لأنه كان مختلفا، لقد كان هناك الكثير من الشعر على وجهه". أما راسل فاستذكر اللحظة بالقول: "الرجل قال أنا صدام حسين، أنا رئيس العراق وأنا مستعد للتفاوض، ليرد عليه أحد الجنود بالقول (الرئيس بوش يرسل تحياته)". وكانت الحفرة التي اختبأ فيها صدام بعمق نحو مترين، وتتسع لشخصين، واحتوت على مروحة للتهوية وضوء فلوريسنت.

حديث في الزنزانة

وبعد وصول صدام إلى مقر القوات الخاصة الأميركية، طُلب من الطبيب العسكري مارك غرين، إمضاء الليلة مع صدام في الزنزانة. وعن مجريات اللقاء، قال غرين: "بعد أن طلب مني أن أبقى معه، أخذت معي مجلة معتقدا أنني سأقرأ بينما ينام هو، لكنه لم يستطع النوم، وأشار إليّ كي أقيس ضغط الدم لديه". وتابع: "خلال قيامي بذلك، قال لي من خلال المترجم (أردت أن أكون طبيبا عندما كنت طفلا، لكن السياسة استحوذت على قلبي)"، وأشار غرين إلى أن هذه الجملة أطلقت محادثة بينهما استمرت لنحو 5 ساعات ونصف. وأشار غرين إلى أنه بحلول الصباح، طلب منه رئيسه أن يقوم بتسجيل المحادثة التي يجريها مع صدام، لذا أحضر كاميرا وقام بتشغيلها، ولكن ما أن ظهر الضوء الأحمر الذي يدل على أنها تعمل، حتى قام صدام بالاستلقاء وتغطية رأسه ولم ينطق بكلمة أخرى.