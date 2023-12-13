انت الان تتابع خبر بدءاً من الجمعة.. طقس العراق على موعد مع ارتفاع طفيف بالحرارة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "الطقس ليوم غد الخميس سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية، وفي المنطقة الشمالية سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم ويكون غائماً في أقسامها الغربية مع فرصة لتساقط زخات مطر متفرقة فيها ويتحسن تدريجياً خلال النهار، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الوسطى والشمالية، وستنخفض درجات الحرارة قليلاً عن اليوم السابق في المنطقة الجنوبية".وأضافت "أما في يوم الجمعة فسيكون الطقس صحواً في عموم البلاد، ودرجات الحرارة سترتفع قليلاً عن اليوم السابق في جميع أقسام البلاد".

وأشارت الهيئة إلى أن "السبت المقبل، سيكون الطقس صحواً الى غائم جزئي في عموم البلاد، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".

وأوضحت أن "الحالة الجوية المتوقعة للبلاد ليوم الأحد المقبل، سيكون الطقس غائماً جزئياً في عموم البلاد، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق في جميع مناطق البلاد".