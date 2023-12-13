انت الان تتابع خبر نجاح العراق والسعودية بتغيير البيان الختامي لمؤتمر المناخ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتم التوافق على استخدام تعبير الانتقال التدريجي من الوقود الأحفوري الى الطاقة النظيفة، بدلا من مصطلح التخلص التدريجي من النفط.

وتوصل مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب28) اليوم الأربعاء إلى اتفاق يمكن أن يدفع الدول للمرة الأولى إلى التحول بعيدا عن استخدام الوقود الأحفوري لتجنب التأثيرات الأسوأ لتغير المناخ.

وقال سلطان الجابر رئيس مؤتمر كوب28 "يجب أن نتخذ الخطوات اللازمة لتحويل الاتفاق إلى أفعال، موضحا أن الاتفاقية لا تكون جيدة إلا بقدر تنفيذها.

وأضاف: "منحنا العالم خطة للإبقاء على معدل 1.5 درجة مئوية في المتناول".

وكان العراق والسعودية على رأس الدول المنتجة للنفط المعارضة لعبارة "التخلص التدريجي من النفط" كوقود.