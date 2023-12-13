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انفلات وإطلاق نار.. تجمع انتخابي لمرشح في بابل يثير ضجة (فيديو)

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بغداد - ياسين صفوان - ويظهر في الفيديو إطلاق نار عشوائي على أنغام الأغاني الشعبية والدبكات، بعد مؤتمر انتخابي للمرشح عن تحالف قيم المدني، زياد العلواني الذي ترشح للمنافسة على مقعد في مجلس محافظة بابل.

وأثار مقطع الفيديو موجة غضب كبيرة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين وصفوا الموضوع بالانفلات الأمني وتعريض حياة المواطنين للخطر، مطالبين الجهات المعنية لوضع حد لهذه الممارسات ومحاسبة مرتكبيها بأشد العقوبات.


أدناه مقطع الفيديو:
الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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