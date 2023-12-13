انت الان تتابع خبر عملية حسابية معقدة!.. كيف تسبب نادٍ فلسطيني بخروج الزوراء من كأس الاتحاد الآسيوي؟ والان مع التفاصيل

مدرب فريق الكرخ العراقي أحمد عبد الجبار، يقول ان "أهم أسباب خروج الزوراء هو الخسارة أمام العربي الكويتي في الجولة الأولى (1-2) في مدينة البصرة، حيث بدأ الفريق البطولة بهزيمة نفسية ومعنوية"، بحسب WINWINويضيف: "ومن أحد أهم أسباب الاخرى لإقصاء فريق الزوراء هو شطب نتائج فريق جبل المكبر الفلسطيني".

وكان الاتحاد الآسيوي قد قرر حذف نتائج جبل المكبر، ليجد الزوراء نفسه متأخرًا في ترتيب الأفضل بين أصحاب المركز الثاني، لصالح فريق العهد اللبناني ثاني المجموعة الأولى.



وقرر فريق جبل المكبر عدم استكمال مشواره في المسابقة القارية، في ظل الأحداث الجارية حاليا في فلسطين.



وأوضح الاتحاد الآسيوي في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني أنه بحسب المادة 5.6 من تعليمات كأس الاتحاد الآسيوي لموسم 2024-2023، فإن جميع مباريات نادي جبل المكبر في المجموعة الأولى سوف تعتبر ملغية ولا يتم احتسابها، ولا يتم الأخذ بالاعتبار كل النقاط والأهداف في هذه المباريات عند تحديد الترتيب النهائي للمجموعة الأولى، وذلك بحسب المادة 3.8 من التعليمات".

وكان من المقرر أن يواجه الفريق الفلسطيني نظيره الفتوة السوري، في الجولة الخامسة من دور مجموعات بطولة كأس الاتحاد الآسيوي، في مجموعة تضمّ النهضة العماني والعهد اللبناني أيضاً، مع العلم أن نادي جبل المكبر يشارك في هذه النسخة بصفته ممثلاً لفلسطين بعد تتويجه بلقب الدوري الموسم الماضي.

ويتابع مدرب الكرخ، "يشعر الجميع بخيبة أمل كبيرة نتيجة خروج الزوراء من دور المجموعات، وفقدان فرصة التأهل إلى نصف نهائي منطقة غرب آسيا، مستوى الزوراء في تصاعد مستمر، والدليل تفوقه المستحق على نفط البصرة ودهوك في الدوري المحلي".

كما حدّد حارس مرمى فريق الزوراء العراقي، جلال حسن، الأسباب التي أدّت إلى إخفاق فريقه في بلوغ نصف نهائي منطقة الغرب لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي.

ويبين حسن في تصريحات صحفية عقب المباراة: "الحمد لله، مبروك لنادي الزوراء الفوز على الرفاع البحريني، وأكيد المباراة كانت أمام فريق قوي ومتصدر لمجموعته، اللاعبون كانوا رجالاً في الملعب".

ويكشف: "علمنا بنتيجة مباراة العهد والفتوة، هذا حال كرة القدم، في مستهل مشوارنا بكأس الاتحاد الآسيوي خسرنا نقطتين في ملعبنا وخسرنا في آخر دقيقة لهذا لم نتأهل، سنركز على دوري نجوم العراق".

وكان نادي العهد اللبناني تأهل إلى قبل نهائي غرب آسيا بعد فوزه على الفتوة السوري 2-1 أمس الثلاثاء، على استاد السيب في مسقط، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى في كأس الاتحاد الآسيوي، على الرغم من امتلاكه 6 نقاط فقط، كما موضح بالجدول ادناه: