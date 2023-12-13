انت الان تتابع خبر بتذاكر متوفرة.. إيران تعلن تشغيل قطار طهران – كربلاء والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وفقا لوكالة "إيرنا"، صرح موسوي بأنه بناء على هذا المشروع سينطلق القطار بالركاب من طهران الى منفذ الشلامجة بالقطار يوم السبت من كل اسبوع، وبعد قطع مسافة 30 كيلومترا من الشلامجة الى البصرة، يعاود انطلاقه من البصرة متوجها الى كربلاء المقدسة.وتابع انه و في صباح اليوم نفسه (السبت)، سينقل قطار آخر من كربلاء الى البصرة، وبعد قطع مسافة 30 كيلومترا من البصرة الى الشلامجة الحدودية سيتوجه الى طهران.

وأشار موسوي الى ان تذاكر السفر عبر هذا القطار اصبحت متوفرة ويمكن للمسافرين الحصول عليها مباشرة من طهران الى كربلاء.

