انت الان تتابع خبر قاطعين مسافة 6 آلاف كم سيراً على الأقدام.. زائران من الهند يصلان كربلاء (صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال شهباز: "منذ 20 عاماً نفكّر في القيام برحلة مسير على الأقدام من الهند وصولاً إلى مكة المكرمة، مروراً بإيران والعراق لزيارة العتبات المقدّسة وقطعنا 6000 كيلومتر منذ انطلاقنا من ولاية بيهار في الهند، حتى الوصول إلى العراق وإكمال زيارة مراقد الأئمة المعصومين (عليهم السلام)، في بغداد والنجف الأشرف وكربلاء المقدسة وسامراء، واستغرقت الرحلة نحو خمسة أشهر ونصف"، وفق ما نشرته جامعات في كربلاء.وتابع، "سنكمل رحلتنا إلى مكّة المكرمة في نهاية شهر كانون الأول الجاري، لأداء مناسك العمرة ومحاولة أداء فريضة الحجّ، والدعاء بأن يعمّ السلام في جميع بلدان المسلمين"، مشيراً إلى أن "رحلتهم تضمّنت العديد من المخاطر لكن رغبتهم بمواصلة المسير نحو كربلاء المقدّسة كانت أكبر من ذلك وأن "الهدف من ذلك هو إعطاء صورة حقيقية عن الدين الإسلامي ومذهب آل البيت (عليهم السلام)، وإرسال رسائل الحبّ والسلام للعالم أجمع".

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