انت الان تتابع خبر خلال عامين.. دائرة الإصلاح تكشف أعداد النزلاء الناجحين في البرنامج التعليمي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الدائرة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "بناءً على توجيهات وزير العدل خالد شواني، بدعم التعليم في المؤسسات الاصلاحية واستنادا الى قانون اصلاح النزلاء والمودعين رقم (14) لسنة 2018 والمتضمن مواصلة الدراسة في الاقسام السجنية لكافة المراحل خلال مدة محكوميتهم".



وأشارت الى ان "مجموع عدد النزلاء الكلي المنخرطين في البرنامج التعليمي بلغ ( 686) نزيلاً، ومجموع النزلاء الناجحين في البرنامج التعليمي ( 543) نزيلاً في جميع السجون الاصلاحية ".