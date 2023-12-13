انت الان تتابع خبر السامرائي: انتخاب ممثلين بمجالس المحافظات أهم وسائل التعافي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - اعتبر رئيس تحالف "العزم" مثنى السامرائي، الأربعاء، أن انتخاب ممثلين بمجالس المحافظات من أهم وسائل التعافي للمحافظات التي شهدت نكبة احتلال الارهاب.

وقال السامرائي في تغريدة على منصة "اكس"، إن "أهم وسائل التعافي للمحافظات التي شهدت نكبة احتلال الإرهاب لها قبل سنوات هي انتخاب ممثلين لها في مجالس المحافظات".

وأضاف "قادرين على النهوض بها والعمل على تحسين ظروفها الاقتصادية والخدمية ومراقبة الحكومات المحلية ودعم مشاريع الاعمار والتنمية".



ومن المقرر إجراء انتخابات مجالس المحافظات في 18 كانون الأول 2023، التزاماً بالمنهاج الوزاري الذي تبنته الحكومة، وأقره البرلمان في تشرين الأول 2022.