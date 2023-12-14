انت الان تتابع خبر قائمة صباحية بأسعار صرف الدولار في أسواق العراق.. سجلت انخفاضاً والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وانخفضت اسعار الدولار مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 156200 دينار مقابل 100 دولار، اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 157250 ديناراً عراقياً، بينما بلغ الشراء 155250 ديناراً لكل 100 دولار.وكان مجلس الوزراء، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير الماضي، المصادقة على تعديل سعر صرف الدولار إلى 1320 دينار للدولار الواحد.

ومنذ حوالي عام، وتحديدا منذ بدء عمل البنك المركزي بالمنصة الإلكترونية ونظام التحويل المالي الدولي "سويفت" (SWIFT)، لم تشهد أسعار صرف الدولار في العراق استقرارا رغم محاولات الحكومة والبنك المركزي السيطرة على سعر الصرف في الأسواق الموازية.