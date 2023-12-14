انت الان تتابع خبر استخراج "مفتاح" من معدة طفلة بإحدى مستشفيات بابل (صورة) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت وزارة الصحة في بيان ورد لـ"الخليج 365"، إن "فريق طبيا وتمريضيا متخصصا في مستشفى مرجان التعليمي التابع لدائرة صحة بابل، أجرى تداخلا ناظوريا لطفلة بعمر (5) سنوات لاستخراج جسم غريب (مفتاح) من داخل معدتها".



من جهته، بين الطبيب المعالج أحمد الحلي ان "استخراج الجسم الغريب من المعدة تمت بنجاح"، لافتا الى ان "الحالة الصحية للطفلة مستقرة بجهود الفريق الطبي والصحي والتمريضي في المستشفى".