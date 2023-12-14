انت الان تتابع خبر النفط النيابية: 8 عقبات تؤخر استئناف تصدير النفط عبر جيهان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المشكور، إنَّ "النقاط الخلافية الثماني جميعها مع الإقليم، وعدم حلّها سيُبقي الموضوع معلقاً مدة أطول، مبيناً أنَّ المفاوضات تمكنت من حلِّ نقطتين هما أن يكون النفط المصدر والجهة المخولة بتسلم الأموال هي شركة "سومو" كونها المعروفة على الصعيد العالمي بتصدير النفط العراقي، فضلاً عن ذلك أن يكون للحكومة المركزية دور بالنفط المصدر من الإقليم"، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.وأشار إلى أنَّ "الأنبوب على أتمّ الجاهزية للتصدير إلا أنَّ الاختلاف في نوعية العقود المبرمة مع الشركات النفطية العاملة في الإقليم مع نظيراتها التي تعمل في الوسط والجنوب أدى إلى حصول إرباك برفض الشركات الأولى استئناف الإنتاج ومن ثم بدء التصدير عبر منفذ جيهان".

وأضاف المشكور أنَّ "إنتاج الشركات الأجنبية داخل الإقليم أكبر بكثير من باقي الشركات وهذا ما لا تقبل به الحكومة المركزية ووزارة النفط كونه يسبّب إحراجاً لباقي الشركات وبالتالي الكثير من التوقف".