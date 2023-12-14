انت الان تتابع خبر مجلس النواب الأمريكي يفتح تحقيقا لـ"عزل" بايدن والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية أن جميع نواب الحزب الجمهوري صوتوا لإضفاء الطابع الرسمي على التحقيق، ورغم إعلان النائب الجمهوري كين أنه يميل لأن يكون ضد إجراء التحقيق إلا أنه شارك نواب حزبه في التصويت لصالحه.ولكن حتى مع احتشاد غالبية الجمهوريين في مجلس النواب حول التصويت لفتح التحقيق، فقد أوضحت قيادة الحزب الجمهوري أن إضفاء الطابع الرسمي على التحقيق لا يعني أن عزل الرئيس أمر لا مفر منه، حتى مع تزايد الضغوط داخل الحزب.

وقال مايك جونسون رئيس مجلس النواب الجمهوري في تصريحات له: "لن نحكم مسبقا على نتيجة هذا، لأننا لا نستطيع ذلك، إنها ليست حسابات سياسية نحن نتبع القانون، وسأتمسك بذلك".

ويأتي التصويت في الوقت الذي تحدى فيه نجل الرئيس هانتر بايدن، أمر استدعاء المحقق الجمهوري للإدلاء بشهادته في جلسة مغلقة، الأربعاء، وكرر استعداده للإدلاء بشهادته علنا كجزء من التحقيق الذي يقوده الحزب الجمهوري.

وقال كبار المحققين الجمهوريين إنهم سيبدؤون إجراءات ازدراء ضده لعدم حضوره جلسة الإفادة.

