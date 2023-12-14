- 1/2
- 2/2
انت الان تتابع خبر كل ما تريد معرفته عن قرعة دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل
كما استطاع مانشستر سيتي حامل اللقب للنسخة الماضية من دوري أبطال أوروبا التأهل إلى ثمن النهائي في أولى خطواته نحو الصراع من أجل الحفاظ على اللقب، بقيادة إيرلينج هالاند في ظل مساعيه للانفراد بلقب هداف البطولة.
وسيقوم الاتحاد الأوروبي بتحديد مباريات دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بنظام القرعة، والتي يتابعها وينتظر نتائجها كل جماهير كرة القدم داخل القارة العجوز وخارجها.
وفي هذا التقرير نستعرض معكم موعد قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا 2023-2024
متى قرعة دور الـ 16 في دوري أبطال أوروبا 2023-2024؟
حدد الاتحاد الأوروبي موعد قرعة دور ال 16 من دوري أبطال أوروبا، يوم الاثنين الموافق 18 ديسمبر 2023.
وتبدأ فاعليات القرعة في تمام الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت العراق، الواحدة بتوقيت مصر.
ما هو نظام قرعة دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا 2024؟
يتم تقسيم جميع الفرق المتأهلة إلى فئتين، الأولى تحتوي على أصحاب صدارة المجموعة، والثانية على أصحاب الوصافة.
لا يمكن أن يلتقي فريقان من نفس المجموعة في دور الـ16، وكذلك تتجنب القرعة وقوع فريقين من نفس البلد في مواجهات ثمن نهائي دوري الأبطال.
ما القنوات الناقلة لقرعة دور الـ 16 في دوري أبطال أوروبا 2024؟
سيتم نقل مراسم قرعة الأدوار الإقصائية من بطولة دوري أبطال أوروبا مباشرةَ، من خلال مجموعة قنوات بي إن سبورتس، وقد خصصت قناة "beIN Sports NEWS" لنقل الحدث.
كما يمكنكم مشاهدة البث المباشر للقرعة من خلال القناة الرسمية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم عبر يوتيوب.
متى موعد مباريات دور 16 في دوري أبطال أوروبا 2024؟
تم تحديد موعد مباريات دور 16 في دوري أبطال أوروبا ولقاءات كل الأدوار قبل بداية النسخة الحالية، وتقام مباريات الذهاب في فبراير القادم، والإياب في مارس القادم.