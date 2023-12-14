انت الان تتابع خبر قرار جديد من خلية الإعلام الأمني بشأن التغطية الإعلامية للانتخابات المحلية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الخلية في بيان ورد لـ الخليج 365: "بهدف العمل على تغطية الانتخابات المحلية من الناحية الإعلامية وتزويد الاخوة الإعلاميين والصحفيين بما يحتاجونه من معلومات حول هذه العملية الدستورية تقرر أن يكون مكان المركز الإعلامي للجنة الخاصة بتأمين إنتخابات مجالس المحافظات للعام 2023 في مقر قيادة العمليات المشتركة".



وأضافت ان " هناك سيكون تواجد للمتحدثين الرسميين من جميع الأجهزة والدوائر الأمنية اعتباراً من يوم غد الجمعة 15 كانون الأول في مقر القيادة".

