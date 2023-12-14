انت الان تتابع خبر الأنواء الجوية: لا أمطار خلال الأيام الأربعة المقبلة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "الطقس ليوم غد الجمعة سيكون صحواً في المنطقتين الوسطى والجنوبية، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق ".وأضافت أن "طقس يوم السبت سيكون صحواً في عموم البلاد، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الأقسام الوسطى والجنوبية، وترتفع قليلاً في القسم الشمالي من البلاد".

وبينت الهيئة أن "طقس يوم الأحد، سيكون صحواً في المنطقتين الوسطى والجنوبية، وفي المنطقة الشمالية سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً في المنطقة الوسطى، وتكون مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الشمالية والجنوبية".

وتابعت أن "طقس البلاد ليوم الاثنين المقبل، سيكون غائماً جزئياً في المنطقتين الوسطى والجنوبية، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً عن اليوم السابق".

