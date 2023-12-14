انت الان تتابع خبر غياب التوافق والانتخابات المحلية يلغيان الجلسة الاستثنائية للبرلمان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - قبيل ساعات من انعقاد الجلسة الاستثنائية التي كان المفترض ان يتم من خلالها انتخاب رئيس البرلمان ، جاء الاعلان عن تأجيل الجلسة الى اشعار اخر ولاسباب قالت عنها رئاسة البرلمان بانها تعود لانشغال الكتل بالانتخابات المحلية .



اما المشرعون فيرون ان عدم توصل الكتل السياسية الى اتفاق نهائي لحسم منصب الرئيس حال دون انعقاد الجلسة ، لاسيما وان الاسماء المطروحة تعددت دون مراعاة الاستحقاقات وفق نواب.