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غياب التوافق والانتخابات المحلية يلغيان الجلسة الاستثنائية للبرلمان

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بغداد - ياسين صفوان - قبيل ساعات من انعقاد الجلسة الاستثنائية التي كان المفترض ان يتم من خلالها انتخاب رئيس البرلمان ، جاء الاعلان عن تأجيل الجلسة الى اشعار اخر ولاسباب قالت عنها رئاسة البرلمان بانها تعود لانشغال الكتل بالانتخابات المحلية .

اما المشرعون فيرون ان عدم توصل الكتل السياسية الى اتفاق نهائي لحسم منصب الرئيس حال دون انعقاد الجلسة ، لاسيما وان الاسماء المطروحة تعددت دون مراعاة الاستحقاقات وفق نواب.
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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