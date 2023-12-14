انت الان تتابع خبر في نشرة السومرية.. تفسير المحكمة الاتحادية بشأن منصب رئيس البرلمان وجدل الانتخابات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - • المحكمة الاتحادية تُصدر تفسيراً بشأن خلو منصب رئيس البرلمان.. وتوجب باستمرار الجلسات لحين انتخاب البديل.

• مع اقتراب الانتخابات .. اشتداد المنافسة بين المرشحين.. وانصار السيد الصدر يُصرون على المقاطعة.



• العوادي يؤكد افتقار البصرة للمشاريع الاستراتيجية والخدمية.. ويتحدث عن واقع مرير تعيشه المحافظة.

• اعتقال عدد من منفذي هجوم السفارة الأميركية في بغداد.. والكشف عن متورطين على صلة بالأمن.

• الأمم المتحدة تحذر من عواقب إغراق الأنفاق في غزة.. وقوات الاحتلال ترتكب مجزرة جديدة في رفح.

