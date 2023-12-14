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في نشرة السومرية.. تفسير المحكمة الاتحادية بشأن منصب رئيس البرلمان وجدل الانتخابات

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بغداد - ياسين صفوان - • المحكمة الاتحادية تُصدر تفسيراً بشأن خلو منصب رئيس البرلمان.. وتوجب باستمرار الجلسات لحين انتخاب البديل.

• مع اقتراب الانتخابات .. اشتداد المنافسة بين المرشحين.. وانصار السيد الصدر يُصرون على المقاطعة.


• العوادي يؤكد افتقار البصرة للمشاريع الاستراتيجية والخدمية.. ويتحدث عن واقع مرير تعيشه المحافظة.

• اعتقال عدد من منفذي هجوم السفارة الأميركية في بغداد.. والكشف عن متورطين على صلة بالأمن.

• الأمم المتحدة تحذر من عواقب إغراق الأنفاق في غزة.. وقوات الاحتلال ترتكب مجزرة جديدة في رفح.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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